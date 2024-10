En Côte d’Ivoire, le gouvernement a lancé, le samedi 5 octobre 2024, une opération de libération des chambres universitaires occupées illégalement par les étudiants. Cette opération fait suite au meurtre survenu au campus universitaire de Cocody.

Côte d’Ivoire : le gouvernement remet de l’ordre dans les cités universitaires

De la parole aux actes, les étudiants occupant illégalement les cités universitaires ont été évacués. Les sites de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ont été les premiers visés. Ceci, en présence de responsables du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROU).

Les campus ancien, INSET, 2000 A et B, ainsi que 2000-1B ont été inspectés pour cette première phase.Quatre bâtiments du campus 2000-1A ont été visités ce dimanche par les autorités ce dimanche avant que l’opération ne s’étende aux cités périphériques. Lors de ces opérations, les sites occupés illégalement, notamment les marchés de fortune, deux fumoirs et le siège de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), ont été démantelés.

Par ailleurs, Il faut noter que cette opération fait suite au décès d’un étudiant au campus universitaire de Cocody. Pour rappel, avant cette opération, le gouvernement avait suspendu les activités des associations syndicales estudiantines sur tout le territoire, en attendant les résultats de l’enquête en cours.