En Côte d’Ivoire, les candidats qui ont passé le concours les 17 et 18 août derniers peuvent dès aujourd’hui connaître leur résultat. C’est ce qu’a annoncé Anne Désirée Ouloto, ministre d’État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration via le communiqué n°001799/MEMFPMA/DGFP/DC-oh du 18 septembre.

Voici comment consulter en ligne vos résultats du concours de la fonction publique ce mardi en Côte d’Ivoire

Selon le communiqué du ministère d’État chargé de la fonction publique de Côte d’Ivoire, la délibération est prévue pour ce mardi. Elle sera suivie de la mise des résultats sur le site internet dudit ministère. À cet effet, les candidats et parents de candidats sont invités à se rendre sur la plateforme www.fonctionpublique.gouv.ci pour connaître leur résultat.

Les candidats qui souhaiteraient formuler une réclamation ont jusqu’au 25 octobre 2024 pour le faire. Les réclamations ne pourront porter que sur des erreurs matérielles (numéro, orthographe, calcul des points, etc.) conformément à la réglementation en vigueur.