Le ministère chargé de la Santé de Côte d’Ivoire a mené une vaste opération de contrôle des établissements sanitaires privés exerçant sur le territoire national, visant à lutter contre les fraudes et les infractions sanitaires. Entre janvier et septembre 2024, 92 établissements illégaux ont été fermés, deux tonnes de médicaments de qualité inférieure et/ou falsifiés (MQIF) ont été saisies et cinq personnes ont été mises aux arrêts.

Plusieurs établissements sanitaires illégaux fermés dans une opération coup de poing en Côte d’Ivoire

Les contrôles ont principalement porté sur les communes d’Anyama, N’dotré, Abobo, Koumassi et Port-Bouët. Dans ces zones de Côte d’Ivoire, de nombreuses pharmacies, cliniques et cabinets médicaux illégaux ont été démantelés. Des médicaments contrefaits et du matériel médical non conforme ont été retrouvés puis saisis. Peu après, l’Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a procédé à la destruction desdits produits.

Au cours de cette opération, les éléments de la police sanitaire ont interpellé cinq personnes dans la ville de Koumassi. Ces dernières ont été ensuite présentées devant le tribunal du Plateau pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui.

Cette opération témoigne de la détermination des autorités à protéger la santé de la population ivoirienne et à lutter contre les réseaux de trafiquants de médicaments falsifiés.