Actuellement hors du territoire national, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a réagi au décès du professeur Amadou Mahtar Mbow.

Bassirou Diomaye Faye rend un vibrant hommage à l’ex-directeur de l’Unesco Amadou Mahtar Mbow décédé au Sénégal

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye n’est pas resté insensible au décès de l’ancien directeur de l’Unesco Amadou Mahtar Mbow. Malgré sa présence actuelle à New-York dans le cadre de la 79e session ordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU, le chef de l’État a tenu à rendre un hommage mérité à l’illustre disparu.

« De New York pour l’AG des Nations Unies, c’est avec une profonde émotion que j’apprends la disparition du professeur Amadou Mahtar MBOW, ancien directeur général de l’UNESCO et un grand défenseur du multilatéralisme », a d’abord écrit le chef de l’État sénégalais sur ses canaux officiels avant d’ajouter que « c’est un des patriarches de la Nation sénégalaise qui s’est éteint, en laissant un héritage inestimable, marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale. Que sa sagesse et son engagement continuent d’inspirer l’Afrique et le monde. Paix à son âme ».

À noter que l’emblématique professeur Amadou Mahtar Mbow a passé l’arme à gauche dans sa 103e année. Il sera conduit à sa dernière demeure ce mercredi 25 septembre au cimetière musulman de Yoff.