Le président de l’Alliance des Ivoiriens pour la Démocratie (AID), Zadi Djédjé, a exprimé son souhait de voir son parti s’allier au RHDP pour la présidentielle de 2025. Lors d’un point de presse tenu au siège de l’AID, il a souligné l’importance de l’unité nationale et du développement sous la direction du président Alassane Ouattara. Zadi Djédjé a appelé à une coalition solide pour assurer une victoire commune.

Zadi Djédjé plaide pour une alliance avec le RHDP

Zadi Djédjé a affirmé que le président Ouattara est un garant de l’unité nationale et de la souveraineté ivoirienne. Il a souligné l’importance des mesures prises par le chef de l’État, qui encadrent la vie des citoyens et orientent le développement du pays. « Dans notre système présidentiel, il est la clé de l’avancée et du progrès de notre pays », a déclaré Zadi Djédjé.

Le leader de l’AID a invité son parti à s’allier avec le RHDP pour garantir une victoire lors de l’élection présidentielle d’octobre 2025. Il a exprimé son soutien à la poursuite du travail de développement initié par Alassane Ouattara depuis 2011. « Nous demandons à nos partenaires de faire preuve de solidarité autour du président Ouattara pour garantir la victoire », a-t-il ajouté.

Zadi Djédjé a également annoncé des discussions futures avec le secrétaire exécutif du RHDP pour renforcer ce partenariat. Il a invité d’autres partis politiques à se joindre à cette initiative pour travailler ensemble dans l’intérêt supérieur de la nation. « Nous allons nous rapprocher du RHDP pour discuter de ce projet de partenariat », a-t-il précisé.

Le président de l’AID a conclu en appelant à l’optimisme et à la stabilité, exhortant les Ivoiriens à maintenir la paix. « Nous formulons des vœux de stabilité pour que 2025, année électorale, ne soit pas une année de troubles socio-politiques », a-t-il conclu.

Une coalition élargie pour la stabilité

Dans les jours à venir, l’AID entamera des discussions avec le RHDP pour établir un partenariat solide. L’objectif est d’inviter d’autres partis politiques à se joindre à cette coalition afin de renforcer la cohésion nationale. « Nous allons également inviter d’autres partis politiques de l’opposition à se joindre à cette initiative », a déclaré Zadi Djédjé.

Ce partenariat vise à promouvoir l’unité et à éviter les clivages ou les revanches politiques. Le leader de l’AID a insisté sur l’importance de travailler ensemble pour l’intérêt supérieur de la Côte d’Ivoire. « Nous travaillerons ensemble dans l’intérêt supérieur de la nation », a-t-il souligné.

Zadi Djédjé a réitéré son appel à la paix et à la stabilité en vue de l’élection présidentielle de 2025. Il a exhorté les Ivoiriens à rester optimistes et à renforcer la cohésion sociale. « Ensemble, nous surmonterons tous les défis et travaillerons à bâtir une Côte d’Ivoire prospère et unie », a-t-il conclu.