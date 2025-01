La Côte d’Ivoire investit massivement dans l’avenir de sa jeunesse. Après avoir placé l’année 2023 sous le signe de la jeunesse, le Président Alassane Ouattara a annoncé un projet ambitieux : la construction d’une cité de l’innovation et de la culture. Cette nouvelle infrastructure, dont les travaux débuteront en 2025, sera un véritable catalyseur pour l’épanouissement des jeunes et le développement économique du pays.

Côte d’Ivoire : un écrin pour la créativité et l’innovation

Ce projet phare s’inscrit dans une volonté de doter les jeunes Ivoiriens d’un espace dédié à la création, à l’innovation et à l’entrepreneuriat. La cité regroupera des infrastructures technologiques de pointe, des incubateurs d’entreprises et des espaces culturels. Comme l’a souligné le Président Ouattara : « Je connais votre envie d’exprimer votre talent, votre soif d’indépendance et votre soif d’épanouissement pour aider vos familles et contribuer au rayonnement de notre beau pays sont une chance pour notre pays. »

Le numérique, moteur de l’emploi

La Côte d’Ivoire a bien compris que le numérique est un levier essentiel pour créer de l’emploi et favoriser le développement économique. C’est pourquoi le gouvernement met en œuvre de nombreuses initiatives pour soutenir les startups et les entreprises innovantes. Le projet de loi portant promotion des startups numériques, adopté en janvier 2023, offre un cadre favorable aux entrepreneurs en leur accordant des avantages fiscaux et douaniers.

La culture, un levier de développement

Parallèlement au développement du numérique, la Côte d’Ivoire mise sur le secteur culturel et créatif pour créer des emplois et valoriser le patrimoine ivoirien. Le lancement du guichet unique « Initiative FIN Culture » témoigne de cette volonté de soutenir les jeunes créateurs.

Un programme jeunesse complet

Au-delà de la cité de l’innovation, le gouvernement ivoirien a mis en place un programme jeunesse ambitieux qui couvre la période 2023-2025. Ce programme vise à améliorer l’employabilité des jeunes, à développer les infrastructures sportives et à renforcer l’encadrement des projets jeunes. Comme l’a rappelé le Président Ouattara, des milliers de jeunes ont déjà bénéficié de ce dispositif.

En résumé, la Côte d’Ivoire s’engage résolument à offrir aux jeunes les moyens de s’épanouir et de contribuer au développement du pays. La cité de l’innovation et de la culture est un symbole fort de cette ambition.