La SGPME (Société de Garantie des crédits à l’appui des Petites et Moyennes Entreprises) de la Côte d’Ivoire va bénéficier, dans les jours à venir, d’un montant de 16,3 milliards de FCFA. Une décision prise en Conseil des ministres par le gouvernement d’Alassane Dramane Ouattara ce mercredi 12 mars 2025. Ce montant permettra à ladite structure de disposer de moyens suffisants pour satisfaire ses clients.

Côte d’Ivoire : la SGPME outillée

En Côte d’Ivoire, le gouvernement d’Alassane Dramane Ouattara a sacrifié à la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Durant cette assise hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Parmi celles-ci, le choix d’outiller la Société de Garantie des crédits à l’appui des Petites et Moyennes Entreprises. À cet effet, un montant de 16,3 milliards de FCFA sera alloué à ladite structure. Un décret de ratification d’un contrat de prêt et d’exécution a été pris pour la cause.

Objectif du financement de la SGPME

Dans sa décision de financement, le gouvernement ivoirien poursuit plusieurs objectifs. D’après Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, l’objectif principal est d’apporter un soutien de taille à la SGPME. Cette dernière constitue, à travers son assistance aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), l’une des structures stimulantes de la croissance économique de la Côte d’Ivoire.

Avec ce financement, la SGPME est suffisamment outillée pour servir de garantie de portefeuille aux institutions financières. Une indépendance ou une résilience qui facilitera sans nul doute l’accès aux crédits pour les PME. Ces entreprises participent à la vie économique du pays à plusieurs niveaux, notamment à travers le paiement des impôts, la réduction du taux de chômage et le développement de leurs secteurs respectifs.