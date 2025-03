La FOMCI (Foire du Made in Côte d’Ivoire) sera à sa troisième édition du 2 au 6 avril 2025 au Parc des Expositions d’Abidjan. Comme son nom l’indique, elle fait la promotion de la transformation locale, de la commercialisation et de la consommation des produits locaux. Une plateforme qui, d’ici là, constituera un levier de croissance économique pour le pays dirigé par Alassane Dramane Ouattara.

FOMCI 2025, les acteurs économiques conviés

Commissaire général de la FOMCI, Aimé Kablan Koizan a été l’invité de la tribune hebdomadaire d’échange et d’information du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG). Dans son intervention, il a convié la population ivoirienne et précisément les acteurs économiques à cette troisième édition. Pour lui, la FOMCI constitue « un levier de croissance » mais également « un levier de conquête des marchés internationaux » en raison de la ZLECAF, qui est une véritable opportunité.

Pour que cela soit effectif, Aimé Kablan Koizan a souhaité l’union et l’engagement sans faille de tous les Ivoiriens, en l’occurrence les acteurs économiques. Cette troisième édition de la Foire Made in Côte d’Ivoire est placée sous le thème : « CAP sur la compétitivité et l’innovation ». Le Commissaire général de la FOMCI 2025 a confié que 90 % des stands sont déjà acquis. Les 10 % restants sont encore disponibles, et ce, jusqu’au 21 mars 2025.

Dans son développement, l’intervenant a déclaré que 150 exposants et plus de 50 000 visiteurs restent l’objectif du comité d’organisation. Un petit-déjeuner débat sur le thème de l’édition, des panels, un défilé de mode et un village culinaire sont, entre autres, au programme de la FOMCI 2025.