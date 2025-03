L’expansion fulgurante du Mobile Money en Afrique, véritable pilier de l’inclusion financière, se heurte à une menace grandissante : la fraude. Selon une étude récente de la GSMA, ce secteur est confronté à cinq types de menaces principales, qui nécessitent une vigilance accrue de la part des utilisateurs et des opérateurs. Découvrons les top 5 des fraudes qui fragilisent le Mobile Money et comment s’y protéger .

L’usurpation d’identité

Les fraudeurs n’hésitent plus à se faire passer pour des proches, des agents ou des représentants d’organisations légitimes, dans le but d’extorquer de l’argent ou des informations confidentielles. Cette technique, aussi vieille que le monde, se révèle particulièrement efficace dans un contexte où la confiance est souvent de mise.

L’ingénierie sociale

Les criminels redoublent d’ingéniosité pour manipuler leurs victimes, les incitant à divulguer des codes secrets, à effectuer des transferts d’argent ou à cliquer sur des liens malveillants. Cette approche, qui exploite les faiblesses humaines, nécessite une vigilance constante et une connaissance approfondie des techniques de manipulation.

La fraude d’initié

Les employés ou partenaires des fournisseurs de Mobile Money, qui disposent d’un accès privilégié aux systèmes, peuvent être tentés d’abuser de leurs privilèges pour commettre des fraudes. Cette menace interne, souvent difficile à détecter, nécessite la mise en place de contrôles rigoureux et la promotion d’une culture de l’éthique au sein des organisations.

La fraude par échange de cartes SIM

Les fraudeurs parviennent à s’emparer des numéros de téléphone de leurs victimes, leur permettant ainsi d’accéder à leurs comptes Mobile Money. Cette technique, qui repose sur la complicité de certains acteurs du secteur, souligne l’importance de protéger sa carte SIM et de signaler immédiatement toute activité suspecte.

La cyberfraude

Les cybercriminels exploitent les vulnérabilités des systèmes informatiques pour accéder aux données sensibles et commettre des fraudes à grande échelle. Cette menace, qui évolue constamment, nécessite une mise à jour régulière des systèmes de sécurité et une collaboration étroite entre les opérateurs et les experts en cybersécurité.

La lutte contre la fraude dans le secteur du Mobile Money est une responsabilité partagée, qui incombe à la fois aux utilisateurs, aux opérateurs et aux autorités compétentes. Seule une approche globale et coordonnée permettra de garantir la sécurité de ce service essentiel et de préserver la confiance des utilisateurs.