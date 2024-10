Invité à un débat public sur la santé financière du pays, l’ancien Premier ministre Amadou Ba est prêt à affronter son successeur. En attendant, lui et ses proches ont répliqué aux propos d’Ousmane Sonko par médias interposés.

Sénégal : l’ex-Premier ministre Amadou Ba veut débattre avec Ousmane Sonko

L’ancien Premier ministre veut relever le défi lancé par Ousmane Sonko. Amadou Ba n’a pas peur de Sonko et se dit prêt à l’affronter dans un débat public contradictoire. Selon l’ancienne ministre Zahra Iyaje Thiam, « Amadou Bâ est prêt à répondre à cette invitation. Il lui (Ousmane Sonko) demande d’en fixer le jour, le lieu et l’heure, s’il estime que c’est cela sa préoccupation prioritaire et principale ».

Si Ousmane Sonko n’abandonne pas l’idée, le duel aura donc lieu. Le principal sujet, sur lequel les deux sont déjà divisés, c’est bien la gestion économique du pays. Sonko qui dit avoir retrouvé le Sénégal dans un état de ruine et Amadou Ba qui chante les prouesses économiques de l’ancien régime de Macky Sall.

Même si le camp de l’ancien Premier ministre Ba estime qu’il y a d’autres prioritaires pour actuellement, ce match promet d’être palpitant au regard de la qualité et de l’envergure des débatteurs. Ce débat annoncé pourrait être la clé des élections législatives anticipées de novembre 2024.