Les présidents rwandais Paul Kagame et de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi vont se retrouver samedi 8 février à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour un sommet extraordinaire conjoint de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC). L’objectif de cette rencontre est de trouver une solution à la crise qui secoue l’est de la République démocratique du Congo, marquée par les avancées du mouvement rebelle du M23, soutenu selon Kinshasa par Kigali.

Sommet extraordinaire : l’EAC et la SADC s’unissent pour trouver une solution à la crise en RDC

Ce sommet intervient dans un contexte de tensions accrues entre le Rwanda et la RDC. Les accusations mutuelles d’agression et de soutien aux groupes armés ont considérablement dégradé les relations entre les deux pays voisins. Les attaques de Goma par le M23, soutenue selon Kinshasa par des éléments de l’armée rwandaise, ont mis à mal la stabilité de la région.

Les dirigeants de l’EAC et de la SADC tenteront au cours du sommet extraordinaire, de trouver un terrain d’entente pour mettre fin aux hostilités et favoriser un dialogue entre Kinshasa et Kigali. Les enjeux de ce sommet sont considérables, car la crise en RDC a des répercussions sur l’ensemble de la région des Grands Lacs.

Ce sommet extraordinaire est une nouvelle étape dans les efforts de la communauté internationale pour résoudre ce conflit. Les regards seront tournés vers Dar es Salaam pour voir si les présidents Tshisekedi et Kagame parviendront à trouver un terrain d’entente et à ouvrir la voie à une désescalade.