Dans un contexte mondial où l’économie et la finance sont étroitement liées, il est essentiel d’adapter constamment les règles et les méthodes pour prévenir les dangers qui menacent les banques et les finances. De nouvelles menaces apparaissent avec l’accélération du numérique et l’aggravation des crises politiques internationales. Dakar devient ainsi le point central où la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) accueille une réunion importante du Groupe des superviseurs bancaires francophones (GSBF).

Collaboration francophone face aux nouveaux défis à Dakar

Cette rencontre réunit les experts à Dakar pour discuter des questions cruciales concernant la gestion et la résolution des risques bancaires. L’objectif principal est de renforcer la stabilité financière et de lutter efficacement contre les nouvelles menaces qui pèsent sur le secteur. Créé en 2004, le GSBF offre une plateforme unique pour les échanges et le partage d’expériences entre les responsables de la surveillance bancaire de l’espace francophone.

Emmanuel Rocher, secrétaire général du groupe, a souligné l’importance de cette collaboration. Il a déclaré : « partager nos expériences en matière de supervision des banques et créer une enceinte de confiance pour partager les leçons tirées d’un certain nombre d’expériences face à des crises passées ou émergentes ». Cette approche permet aux superviseurs de tirer des enseignements des crises passées et de se préparer aux défis futurs.

Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO et actuel président du GSBF, a insisté sur la nécessité d’adapter continuellement les dispositifs de régulation. Selon lui, cette adaptation est indispensable pour anticiper les risques dans un environnement financier de plus en plus interconnecté. Les discussions pendant ces deux jours à Dakar portent sur des sujets variés mais essentiels.

Les participants examinent attentivement la gestion des crises bancaires et l’évolution du rôle des superviseurs dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Ils abordent également le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les meilleures pratiques en matière de résolution des crises bancaires et les innovations en supervision prudentielle sont aussi au cœur des échanges. Ces thèmes sont particulièrement importants pour l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

L’UMOA évolue dans un contexte macroéconomique dynamique, mais elle reste vulnérable aux tensions géopolitiques, aux pressions inflationnistes et aux crises sécuritaires régionales. Malgré une croissance du PIB de l’Union qui a atteint 6,2% en 2024 et devrait progresser à 6,3% en 2025, des défis persistent. Le ratio moyen de solvabilité des établissements de crédit s’établit à un niveau confortable de 14,3% fin 2024, supérieur à la norme minimale réglementaire de 11,5%.

Cependant, Jean-Claude Kassi Brou a mis en lumière les priorités de supervision à court et moyen termes. Il a précisé que « le risque de crédit, les risques opérationnels, en lien avec la digitalisation croissante des opérations ainsi que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement terrorisme constituent les priorités de supervision à court et moyen termes ». Ces domaines nécessitent une attention particulière pour garantir la solidité du système financier.

Lire aussi : Dakar : un réseau de cocaïne démantelé, 80 kg saisis



Vers un renforcement de la stabilité financière

Face à des risques financiers de plus en plus complexes et liés entre eux, cette rencontre du GSBF témoigne de la volonté des superviseurs francophones de renforcer leur coopération. Leur objectif commun est d’assurer la stabilité du secteur bancaire et de protéger leurs économies respectives contre les perturbations financières.

Les conclusions de ces travaux devraient jouer un rôle crucial dans l’amélioration des politiques de supervision bancaire dans l’espace francophone pour les années à venir. Cette collaboration active qui se tiendra à Dakar est un gage de sécurité et de confiance pour l’ensemble du système financier régional.