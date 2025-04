La Section de Recherches de Dakar a porté un coup significatif au trafic international de drogue en démantelant un réseau opérant entre le Sénégal et les pays voisins. L’opération, menée le vendredi 11 avril 2025, a permis l’arrestation de quatre individus clés. Une importante saisie de 80 kg de cocaïne, de dix véhicules et de plus de deux millions de francs CFA a été réalisée.

La gendarmerie de Dakar stoppe un important trafic de drogue transfrontalier

Dans le cadre de sa lutte continue contre le crime organisé, le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale a annoncé que la Section de Recherches (SR) de Dakar a démantelé un important réseau de trafic de drogue opérant entre le Sénégal, la Guinée Bissau et le Mali. L’opération, menée le vendredi 11 avril 2025, a abouti à l’arrestation de quatre individus soupçonnés d’être fortement impliqués dans ce réseau.

Selon le Lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, ces arrestations sont le résultat d’indices concordants prouvant leur participation à des activités criminelles, notamment l’association de malfaiteurs, le trafic international de drogue et le blanchiment d’argent.

Lire aussi : Sénégal : tempête au PASTEF, un maire accusé



Les investigations ont également permis la saisie de 72 pains de cocaïne, totalisant 80 kg, ainsi que dix véhicules et une somme de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (2 590 000) francs CFA, comme l’a précisé le chef de la Division Communication de la Gendarmerie nationale. L’enquête sur cette affaire se poursuit actuellement.