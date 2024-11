Les forces de l’ordre de Kénièba ont porté un coup dur à la criminalité locale en démantelant deux gangs responsables de nombreux vols à main armée et de braquages. Ces groupes, particulièrement actifs dans la zone minière, semaient la terreur parmi la population.

Démantèlement de deux dangereux gangs à Kénièba au Mali

Selon les investigations menées par la police du Mali suite à de multiples plaintes, douze individus, membres de deux organisations criminelles, ont été identifiés et d’interpellés. Les arrestations ont été réalisées dans les localités de Kéniéba, Hamdallaye et environ, grâce à une collaboration étroite entre les commissariats de Kénièba et de Bolibana.

Les malfaiteurs, équipés d’armes à feu et de munitions, n’hésitaient pas à utiliser la violence pour parvenir à leurs fins. Leurs cibles préférées étaient les motocyclettes, les téléphones portables et l’argent liquide. Le préjudice causé aux victimes est estimé à plusieurs millions de francs CFA.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi un important arsenal de guerre, notamment des armes à feu, des munitions, des stupéfiants et du matériel de communication. Les douze suspects ont été présentés devant la justice de Kénièba et placés en détention provisoire.

Cette opération réussie est le fruit d’un travail de longue haleine mené par les forces de l’ordre, qui ont fait preuve de détermination et de professionnalisme. Elle devrait permettre de rétablir la sécurité dans la région de Kénièba au Mali.