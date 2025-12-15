Dangote brise le silence sur le pétrole au Nigéria

Aliko Dangote, plus grande fortune d’Afrique, réclame une enquête pour corruption dans le secteur du pétrole au Nigeria. Il soupton M. Farouk Ahmed de grave corruption et exige une enquête.

Pétrole au Nigéria : Aliko Dangote demande une enquête

Ces dernières années, Aliko Dangote a investi dans le secteur du pétrole. Sa raffinerie, capable de produire 650 000 barils de pétrole par jour, veut aider son pays à aller vers une indépendance énergetique. Mais l’homme d’affaires estime que des bâtons lui sont mis dans les roues et a, pour ce faire, désigné l’homme responsable des différents blocages sur son chemin.

Pour l’homme d’affaires de 68 ans, c’est M. Farouk Ahmed, directeur de l’Autorité nigériane de régulation du secteur pétrolier, qui est responsable de ses malheurs. Il estime sulfureux les choix d’Ahmed d’importer du pétrole au Nigéria alors que cela entrave le potentiel des entreprises nationales.

« On n’utilise pas les importations pour entraver le potentiel national », a-t-il lancé d’après Okay News, avant de demander une enquête contre Farouk Ahmed pour corruption. Aliko Dangote se préoccupe de « sa gestion du secteur », mais aussi des allégations de dépenses privées de ce dernier qui dépasseraient de loin ses revenus officiels.

Farouk Ahmed avait déjà fait savoir que les productions de la compagnie de Dangote n’étaient pas capables de satisfaire le marché au Nigéria. C’est ce qui l’amènerait à poursuivre l’importation de pétrole pour ravitailler le marché local, ce que contredit Dangote, qui estime les capacités de son entreprise sous-estimées.

L’homme d’affaires le plus prospère d’Afrique ne compte pas baisser les bras. Il va poursuivre l’expansion de son entreprise dans tout le pays, afin de permettre que « chaque Nigérian puisse détenir une part de l’économie » du pays.

Ces dernières décennies, le Nigéria a créé de nombreux champions nationaux dans son économie. Plusieurs fils du pays sont de grands patrons dans différents secteurs d’activité. Avec la nouvelle administration du président Bola Tinubu, cette politique semble de plus en plus abandonnée.

Farouk Ahmed aurait supporté des frais de scolarité suisses de 5 millions de dollars, ce qui est énorme au regard de la rémunération officielle de ce dernier.