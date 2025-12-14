Tentative de putsch au Bénin : les chefs d’État de la Cédéao à Abuja

Une semaine après la tentative de putsch au Bénin, les chefs d’État de la Cédéao sont en sommet ce dimanche 14 décembre 2025 à Abuja, capitale du Nigeria.

Putsch déjoué au Bénin : La Cédéao aborde le sujet ce dimanche à Abuja

Tout juste une semaine après la tentative de putsch militaire au Bénin, les dirigeants des pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se réunissent en sommet, ce dimanche 14 décembre, à Abuja, au Nigeria. Cette réunion va clore l’année du cinquantenaire de l’organisation ouest africaine. Elle sera également l’occasion de passer en revue les nombreux sujets de préoccupation du moment.

À l’ordre du jour de ce sommet de la Cédéao : le Bénin, mais aussi la Guinée Bissau et la situation sécuritaire dans le nord des pays côtiers. « Lors de la tentative de coup d’État au Bénin, la Cédéao s’est mise en branle pour empêcher qu’il y ait un renversement du régime. Nous estimons donc qu’elle a aussi la capacité de maintenir la pression sur les autorités militaires bissau-guinéennes pour qu’elles respectent la volonté du peuple bissau-guinéen et publient immédiatement les résultats des élections », a confié au micro de RFI, Alseny Farinta Camara, coordinateur pays du mouvement Tournons la page en Guinée.

Un an exactement après que les dirigeants de la Cédéao aient décidé d’activer en urgence sa force en attente pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans la sous-région, ces derniers devraient avoir en main un nouveau mémorandum dressant un état des lieux encore plus sombre de la situation et des menaces qui s’étendent désormais sur une bande allant de manière plus ou moins continue du nord de la Côte d’Ivoire au nord du Nigeria.