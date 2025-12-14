Tentative de putsch au Bénin : les chefs d’État de la Cédéao à Abuja

Durée de lecture : 2 minutes
Bola Ahmed Tinubu - CEDEAO
© Bola Ahmed Tinubu - CEDEAO

Une semaine après la tentative de putsch au Bénin, les chefs d’État de la Cédéao sont en sommet ce dimanche 14 décembre 2025 à Abuja, capitale du Nigeria.

Putsch déjoué au Bénin : La Cédéao aborde le sujet ce dimanche à Abuja

Tout juste une semaine après la tentative de putsch militaire au Bénin, les dirigeants des pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se réunissent en sommet, ce dimanche 14 décembre, à Abuja, au Nigeria. Cette réunion va clore l’année du cinquantenaire de l’organisation ouest africaine. Elle sera également l’occasion de passer en revue les nombreux sujets de préoccupation du moment.

À l’ordre du jour de ce sommet de la Cédéao : le Bénin, mais aussi la Guinée Bissau et la situation sécuritaire dans le nord des pays côtiers. « Lors de la tentative de coup d’État au Bénin, la Cédéao s’est mise en branle pour empêcher qu’il y ait un renversement du régime. Nous estimons donc qu’elle a aussi la capacité de maintenir la pression sur les autorités militaires bissau-guinéennes pour qu’elles respectent la volonté du peuple bissau-guinéen et publient immédiatement les résultats des élections », a confié au micro de RFI, Alseny Farinta Camara, coordinateur pays du mouvement Tournons la page en Guinée.

Violation du ciel de l’AES par un avion militaire Nigéria, ce qui s’est passé
Nigeria : plus de 200 élèves kidnappés, ce que l’on sait
Nigeria : vaste grève contre la raffinerie Dangote
Nigeria : le géant Dangote bloqué par une grève syndicale

Un an exactement après que les dirigeants de la Cédéao aient décidé d’activer en urgence sa force en attente pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans la sous-région, ces derniers devraient avoir en main un nouveau mémorandum dressant un état des lieux encore plus sombre de la situation et des menaces qui s’étendent désormais sur une bande allant de manière plus ou moins continue du nord de la Côte d’Ivoire au nord du Nigeria.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025