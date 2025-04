Davido est enfin sorti du silence sur sa relation avec Tiwa Savage, après plusieurs mois de rumeurs de tension entre les deux stars de l’afrobeat.

Tiwa Savage et Davido en froid ? Le chanteur nigérian rétablit la vérité

Invité de l’émission The Breakfast Show, diffusée mardi, l’artiste plusieurs fois nominé aux Grammy Awards a rejeté toute idée de conflit durable avec Tiwa Savage. Il a expliqué que leurs différends récents relevaient d’un simple malentendu, qualifiant leur relation de fraternelle. « C’est ma sœur, mec. Elle est cool. Je me souviens quand on vivait tous dans la même maison, Tiwa et moi », a-t-il confié à l’antenne. « C’est comme ma grande sœur, tu vois ce que je veux dire ? Elle m’a vu jeune. », a-t-il ajouté.

Davido a également évoqué un épisode tendu, lié à sa fille aînée et à des affaires judiciaires avec la mère de celle-ci. Selon lui, la brouille avec Tiwa Savage était simplement liée à cette situation personnelle : « La situation avec Tiwa était plutôt personnelle. Elle est très proche de la mère de ma première fille. À l’époque, nous étions en pleine procédure pour la garde. Je lui ai demandé de m’aider, d’aller voir ma fille, ce genre de choses. On s’est disputés, mais ce n’était rien de grave. Juste des histoires de frère et sœur. »

Pour rappel, Tiwa Savage avait porté plainte contre Davido en janvier 2024, l’accusant de menaces après la publication d’une photo où elle apparaissait aux côtés de la mère de la première fille du chanteur. Malgré cet incident, Davido semble vouloir tourner la page et préserver ses liens avec celle qu’il considère toujours comme une amie de longue date et une sœur de cœur.