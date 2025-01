Sur son compte Instagram, Tiwa Savage a partagé des photos ce mardi 14 janvier 2025. Des images qui l’a montaient nager avec des requins.

Tiwa Savage : sa plongée avec des requins affole la toile

Toutefois, l’inquiétude des fans de Tiwa Savage s’est rapidement manifestée lorsqu’ils ont découvert qu’elle s’offrait une virée sous-marine… en compagnie de requins. Les images, rapidement devenues virales, ont suscité de nombreuses réactions inquiètes parmi les internautes. Lors de cette plongée, Tiwa Savage semble pourtant rester calme et sereine, malgré la présence de ces créatures impressionnantes. En réponse aux préoccupations des fans, qui estiment qu’elle a pris un énorme risque, la star de l’afrobeat a répliqué avec une pointe d’humour :

« Tout le monde s’inquiète de me voir nager avec des requins, mais ceux de l’industrie musicale sont encore plus dangereux », a écrit Tiwa Savage. Une manière subtile de faire référence aux rivalités et aux pièges du show-business. La chanteuse a toutefois précisé que nager avec des requins faisait partie de ses rêves les plus fous.