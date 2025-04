Lors de sa récente sortie, Davido a révélé que son tube à succès Dami Duro, sorti en 2012, avait été utilisé comme sonnerie de téléphone par le président nigérian de l’époque, Goodluck Jonathan.

Afrobeats : quand le président Goodluck Jonathan écoutait du Davido

Dans une interview accordée à la station Power 105.1 FM aux États-Unis, Davido a expliqué que cette chanson emblématique avait changé le cours de sa carrière — mais aussi sa relation avec son père, Deji Adeleke, qui s’opposait initialement à son choix de devenir chanteur. « Mon père a commencé à accepter ma décision de faire de la musique après avoir entendu Dami Duro, mon deuxième single. La chanson a fait un carton. Avant cela, il utilisait la police et l’armée pour empêcher mes concerts et faisait arrêter les organisateurs, les artistes et toutes les personnes impliquées », raconte Davido.

Selon lui, la popularité de ce titre a joué un rôle clé : « Dami Duro a été un énorme succès. Quelqu’un m’a même dit que c’était la sonnerie du président à l’époque. C’est là que les gens ont commencé à conseiller à mon père de me laisser poursuivre une carrière musicale. »

Davido explique également avoir fait un pas vers la réconciliation : « J’ai accepté de retourner à l’école. Je lui ai dit que j’aurais dû lui parler au lieu de fuir, mais à l’époque j’étais jeune, et j’avais peur de lui. Aujourd’hui, nous sommes très proches. Il assiste à tous mes concerts et il est très impliqué dans mon entreprise. »