Lors d’une très récente sortie médiatique, Debordo Leekunfa est revenu sur la marche de ses fans intitulée « Trop, c’est trop, Debordo chante maintenant ».

Peur, police et Prissy la Dégammeuse : ce jour où Debordo Leekunfa a été surpris par ses fans

Qu’il vous souvienne ! Le 6 octobre 2024, les fans de Debordo Leekunfa ont organisé une marche intitulée « Trop, c’est trop, Debordo chante maintenant ». Elle était conduite par l’humoriste Prissy la Dégammeuse. La manifestation avait rassemblé de nombreux admirateurs sous les fenêtres de l’appartement du célèbre Maîtré Maîtré, scandant avec ferveur : « Debordo chante maintenant ! »

Présent chez lui ce jour-là, l’ancien ami de DJ Arafat a d’abord été surpris et légèrement paniqué par l’ampleur du mouvement. Il a partagé cette expérience avec l’animatrice camerounaise Tatiana Septo lors d’une interview diffusée le 30 novembre 2024. « Je ne m’attendais pas à voir des gens crier sous mes fenêtres. À un moment, j’ai commencé à avoir peur. Je me suis demandé s’ils venaient m’attaquer. Alors, je suis monté dans ma chambre, je me suis caché et j’ai commencé à appeler la police et mes gars en renfort », a raconté Debordo Leekunfa.

Néanmoins, l’artiste a vite réalisé qu’il s’agissait simplement d’une action bienveillante menée par plusieurs fan clubs. Apercevant Prissy la Dégammeuse dans la foule, il a retrouvé son calme et annulé ses appels à l’aide. À noter que l’humoriste est une grande admiratrice du chanteur, un fait que Debordo connaît bien.