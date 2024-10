En Algérie, de nombreux réfugiés maliens ont été chassés dans le désert, laissant des enfants dans des cris de détresse.

L’Algérie ferme ses portes à certains réfugiés Touaregs maliens

Des familles, dont de nombreux enfants, ont été brutalement expulsées du territoire algérien. Selon les informations rapportées, les Touaregs expulsés avaient trouvés refuge dans des camps à Tin Zaouatine, une localité située à la frontière algérienne. Alors qu’ils fuyaient les violences terroristes au nord de leur pays, ils sont désormais livrés à eux-mêmes dans le désert.

D’après plusieurs sources locales, ces expulsions massives ont été effectuées à la frontière de Tinzaouatène, une zone déjà fortement touchée par les affrontements entre l’armée malienne et les groupes armés. La situation de ces citoyens maliens suscite de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale et des Organisations non gouvernementales. Il faut préciser que cette opération vise un groupe de réfugiés. Tous les réfugiés Touaregs en Algérien ne seraient donc pas concernés.

Par ailleurs, parmi les expulsés figurent de nombreuses personnes vulnérables, confrontées à des conditions de vie extrêmement difficiles. Cette situation devrait ainsi attirer l’attention des autorités la transition militaire afin de porter assistance à ces populations en difficulté. Pour le moment, aucune réaction n’émane des autorités militaires ni de la part de l’ambassade d’Algérie au Mali.