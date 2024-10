Les choses s’accélèrent du coté de Bangui. Le gouvernement Centrafricain, vient de donner un coup de pouce à l’enveloppe budgétaire des prochaines élections locales. La convention de financement a été signée ce 18 octobre 2024, lors d’une réunion préparatoire à Bangui.

L’argent déboursé par le gouvernement, ira directement dans le « Basket Fund » géré par le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) dans le cadre de ces élections locales en Centrafrique.

Au cours de cette réunion a expliqué le service de communication du Premier Ministre Félix Moloua, « l’état d’avancement des préparatifs du scrutin local et la situation du Basket Fund », a été évoqué. Il explique, que cette convention de financement du gouvernement Centrafricain, s’élève à « $682 000 », soit un équivalent de 400 millions de FCFA.

A ce jour, des ressources financières restent encore mobilisables car, « un gap de $11 millions reste à boucler », a expliqué le Cabinet du Premier Ministre Félix Moloua. La bonne nouvelle explique cette communication, « des promesses de certains partenaires » sont attendues et, le gouvernement Centrafricain n’attend pas, « baisser les bras afin de les organiser » à la date annoncée.

Sur le plan organisationnel, « le processus de la révision du fichier électoral » débutera très bientôt en Centrafrique. En plus, « le calendrier électoral a connu une légère modification », a expliqué le Cabinet du Premier Ministre. Ainsi, la date de la tenue de ces élections locales est désormais fixée, au « 13 juillet au lieu de 6 Avril 2025 initialement annoncée » en Centrafrique.

Le gouvernement explique, que ces élections locales sont destinées, « à doter les collectivités territoriales, des cadres locaux afin d’insuffler le développement local et renforcer l’ancrage démocratique » en Centrafrique. Et c’est depuis 1988, que les élections locales ne sont pas organisées dans le pays. C’est pour cette raison explique la communication, que le gouvernement a inscrit ces élections locales dans sa priorité cette année.

Il faut savoir, que c’est le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Bruno Yapandé, qui a signé la convention de ce financement au nom du gouvernement Centrafricain. Aussi, tous les acteurs impliqués dans ce processus électoral, ont pris part à cette réunion préparatoire du 18 octobre 2024. Il s’agit respectivement, de la majorité présidentielle, de l’opposition démocratique, de la société civile, des partenaires techniques et financiers et, de l’Autorité Nationale des Elections (ANE) en Centrafrique.