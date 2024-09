L’épineux problème de précarité sociale, sera traité à la racine en Centrafrique. Il sera résolu, grâce au nouveau document d’orientation stratégique en matière de protection sociale.

Ce document de politique, a pour objectif principal, « de construire progressivement un système de protection sociale complet et transformateur » en Centrafrique, a indiqué Faustin-Archange Touadéra qui l’avait réceptionné. Il va ainsi, renforcer « les garanties élémentaires de sécurité sociale des populations vulnérables » en Centrafrique, a expliqué le Président Centrafricain.

Cette garantie sociale et élémentaire, passera nécessairement par « l’amélioration du niveau de vie des plus pauvres » en Centrafrique. Les autorités de Bangui espèrent aussi, que cette garantie favorisera l’accès des Centrafricains les plus démunis, « aux services sociaux de base et renforcer leur résilience face aux risques d’abus, de violence, d’exploitation, de discrimination et d’exclusion » dans le pays.

La Centrafrique change de politique car, le système de protection sociale actuelle, est reposé « sur un ensemble de programmes d’assistance sociale et de dispositifs d’assurance sociale », a indiqué Faustin-Archange Touadéra. Ce système, bâti au fil des années explique-t-il, « a été conçu dans un objectif de lutter efficacement contre la pauvreté et les inégalités ainsi que de promouvoir une inclusion sociale » en Centrafrique.

Le constat des autorités c’est que, « ce système censé lutter contre la pauvreté et assurer l’inclusion sociale, a montré des défaillances par rapport aux résultats attendus », a expliqué le Président Centrafricain. Et cette limite, se justifie par le fait « du cloisonnement étanche entre les actions sur lesquelles il a été bâti », a indiqué Faustin-Archange Touadéra.

C’est pour cette raison, que cette nouvelle politique va offrir à l’Etat Centrafricain, « une occasion cruciale d’améliorer l’efficience du système de protection sociale » dans le pays. Et pour cause, ce document est basé sur « un Socle National de Protection Sociale ». C’est-à-dire, « un ensemble de droits et de transferts sociaux de base, de services essentiels en matière d’emploi, destinés à protéger, à responsabiliser et à aider les plus défavorisés à sortir de la pauvreté par le travail », en Centrafrique, a expliqué Faustin-archange Touadéra.

Ce document de politique générale de protection sociale, a été officiellement présenté ce 20 septembre 2024, au Palais de la Renaissance à Bangui.