Comme le rapporte la presse ivoirienne ce samedi 18 janvier 2025, un internaute zélé a déclenché une vive polémique en proférant des menaces de mort à l’encontre du rappeur Didi B.

Didi B au cœur d’une controverse : les dangers du fanatisme musical

Himra et Didi B, tous deux nominés pour les prestigieux Kora Awards, sont au cœur d’une controverse alimentée par leurs fans respectifs. Certains supporters de Himra affirment rencontrer des problèmes techniques pour voter en faveur de leur artiste préféré. Ils dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une manipulation en faveur de Didi B, désormais en tête des votes. Cette frustration a poussé un internaute à franchir une ligne rouge en menaçant Didi B de mort. Une telle attitude dépasse les limites du « game » et du fanatisme et doit être prise très au sérieux pour éviter des conséquences tragiques.

La situation actuelle rappelle les scénarios chaotiques du Far West, où la loi du plus fort prévalait. Aujourd’hui, entre paroles de violence glorifiées, substances illicites et tensions exacerbées, le milieu du rap risque de basculer vers un climat de chaos. Les messages de haine et de menace, tels que ceux proférés par certains internautes, sont de véritables bombes à retardement. Il est impératif que les artistes, leurs fans, les acteurs culturels et les autorités prennent des mesures pour désamorcer ces tensions.