Le Gringo est amoureux ! Sur les réseaux sociaux, Tiesco Le Sultan, chanteur de Coupé-décalé et d’Afro-trap a confié être amoureux de Sameera Joline.

Sameera Joline : la femme qui a conquis le cœur de Tiesco Le Sultan

Actuellement aux États-Unis, Tiesco Le Sultan vit la belle vie aux côtés de celle qui fait battre son cœur. Il s’agit de Sameera Joline. Leur histoire d’amour n’était pas écrite d’avance. « À la base, je ne voulais pas d’une femme claire. Elle non plus ne voulait pas d’un garçon court. Mais nous voilà aujourd’hui, amoureux comme jamais et futurs mariés. C’est Dieu. Sameera Joline, je t’aime à vie », confie-t-il en commentaires.

Sur ses réseaux sociaux, le chanteur et promoteur de spectacles partage régulièrement des clichés de leur vie à deux. Mais Sameera parviendra-t-elle à le transformer complètement ? Tout porte à croire que Tiesco Le Sultan emprunte une nouvelle trajectoire, comme en témoigne sa récente déclaration : « En ce début d’année 2025, je suis un homme heureux, loin du bruit, des clashs et des buzz. J’aimerais vraiment laisser le passé au passé et vivre ma vie tranquillement. Car personne n’est parfait. »

Il a conclu avec des mots touchants : « Pour ceux qui ne m’aiment pas, je ne vous en veux pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je vous demande juste du respect pour mon nom, car ma musique est aimée dans le monde entier. »