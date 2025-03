Lors de son passage dans l’émission Showbuzz sur la chaîne NCI, l’artiste et producteur ivoirien DJ Kedjevara a levé le voile sur la rémunération de ses danseurs et la manière dont il répartit ses cachets de spectacle.

DJ Kedjevara : voici combien il paie ses danseurs lors des tournées internationales

Parmi les piliers de son groupe, Nidja, son chorégraphe, occupe une place particulière. « Nidja est mon chorégraphe, et nous travaillons ensemble depuis 2014 ou 2015. C’est un jeune très conscient et respectueux, qui sait ce qu’il veut et qui a toujours eu une bonne attitude », explique DJ Kedjevara relayé par Abidjanshow. Leur collaboration a débuté à Méagui, avant que le danseur ne s’installe à Abidjan, où il a rapidement su s’intégrer grâce à son talent et à sa détermination.

En ce qui concerne la répartition des cachets, DJ Kedjevara adopte un modèle transparent et équilibré. « Quand nous voyageons pour des prestations à l’étranger, je prends la moitié du cachet, et l’autre moitié est répartie entre les membres de l’équipe », précise-t-il. Prenons un exemple concret : pour un spectacle payé 5 millions de FCFA, l’artiste conserve 2,5 millions de FCFA, tandis que l’autre moitié est distribuée aux danseurs. « Je remets cette somme à Boubouni, qui se charge du partage. S’ils sont deux ou trois, chacun peut repartir avec environ 800 000 FCFA », ajoute-t-il.

Un salaire plus élevé que certains fonctionnaires

En dehors des prestations internationales, les spectacles à Abidjan peuvent être tout aussi lucratifs pour les danseurs. « Certains peuvent gagner plus de 500 000 FCFA par personne lors d’un événement », affirme DJ Kedjevara. Un montant bien supérieur aux salaires de certains fonctionnaires, qui touchent environ 200 000 FCFA selon leur grade.

L’artiste met en avant sa volonté de soutenir ses collaborateurs : « Par la grâce de Dieu, j’ai de bons cachets, et comme je suis aussi dans les affaires, je ne suis pas gourmand. Je partage avec eux, car pour la plupart, c’est leur seule activité. De mon côté, je peux toujours me rattraper sur un chantier ou ailleurs. »