Donald Trump connaîtra sa sentence le 10 janvier 2025 dans l’affaire Stormy Daniels, dix jours avant son investiture. Condamné pour 34 chefs d’accusation de falsification comptable, l’ancien président évite la prison mais reste sous le coup d’une peine potentielle.

Donald Trump échappera-t-il à la prison ?

Donald Trump, président élu des États-Unis, connaîtra sa sentence dans l’affaire Stormy Daniels le 10 janvier 2025. Le juge Juan Merchan du tribunal de Manhattan a fixé cette date dix jours avant l’investiture présidentielle. Trump, âgé de 78 ans, ne devrait pas purger de peine de prison, malgré sa condamnation historique pour 34 chefs d’accusation de falsification comptable aggravée. Cette condamnation est liée à des paiements cachés effectués à Stormy Daniels, une actrice de films pour adultes.

Le juge Merchan a écarté l’incarcération immédiate, tout en soulignant que cette option reste légalement possible. Trump devra se présenter en personne ou par vidéo, selon sa préférence, qu’il doit communiquer avant dimanche. Ce verdict fait suite à un procès de six semaines qui s’est tenu en pleine campagne électorale. Pendant ce procès, Trump a été reconnu coupable d’avoir dissimulé un complot visant à influencer l’élection présidentielle de 2016.

Malgré ses démentis concernant une relation avec Stormy Daniels, la justice a déterminé que le paiement de 130 000 dollars était destiné à préserver sa candidature. Ce procès et sa condamnation représentent un moment charnière dans l’histoire judiciaire des États-Unis, marquant la première fois qu’un ancien président est condamné au pénal.

Dans un message publié sur Truth Social, Trump a qualifié cette affaire de « mascarade » et l’a décrite comme une « attaque politique illégitime ». Il a accusé le juge Merchan d’être un « extrémiste ». Néanmoins, Trump reste attendu à la Maison Blanche le 20 janvier 2025 pour un nouveau mandat.

L’affaire Stormy Daniels continue de diviser l’opinion publique, notamment en raison de son impact sur la vie politique américaine. Les partisans de Trump voient en cette condamnation une tentative de l’empêcher de gouverner. Certains d’entre eux considèrent le juge Merchan comme biaisé, soulignant les critiques de Trump sur les réseaux sociaux.

D’autres, cependant, estiment que cette condamnation est une victoire pour la justice et la transparence. Ils soulignent l’importance de tenir les responsables politiques comptables de leurs actions, même au plus haut niveau de l’État. Cette affaire pourrait également avoir des conséquences sur les futures élections, les électeurs étant de plus en plus attentifs aux questions d’éthique et de responsabilité politique.