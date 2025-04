Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, se retrouve dans une situation délicate. Accusé de fraude fiscale, il risque jusqu’à cinq ans de prison. Le procès s’est ouvert ce mercredi 2 avril 2025 devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid.

Accusations et enjeux judiciaires

Le parquet espagnol reproche à Carlo Ancelotti d’avoir dissimulé plus d’un million d’euros au fisc entre 2014 et 2015. L’accusation porte sur des revenus liés à ses droits à l’image et d’autres sources financières. Les autorités fiscales estiment qu’il a utilisé un réseau de sociétés-écrans à l’étranger pour cette fraude.

L’entraîneur aurait ainsi perçu des sommes importantes sans les déclarer de manière transparente. Les montants en question s’élèvent à 1,24 million d’euros en 2014 et 2,96 millions en 2015. Le parquet décrit un « système complexe et déroutant de trusts et de sociétés écrans ». Ce système aurait permis à Ancelotti d’échapper à ses obligations fiscales en Espagne.

Avant l’ouverture du procès, Carlo Ancelotti a exprimé sa sérénité. « J’ai confiance en la loi et en la justice, je ne suis pas inquiet », a-t-il déclaré. « Bien sûr cela me dérange qu’on considère que j’ai fraudé, mais je vais aller déposer avec espoir ». Le tribunal a prévu deux jours d’audience. Cependant, un accord entre les parties pourrait annuler la seconde journée. Le ministère public, qui avait initialement requis quatre ans et neuf mois de prison, pourrait revoir sa position. La possibilité d’un règlement à l’amiable est donc envisagée. L’issue du procès dépendra de la décision d’Ancelotti : négocier ou se défendre.

Perspectives et conséquences

L’affaire Ancelotti soulève des questions sur la fiscalité des personnalités sportives. Les conséquences de ce procès pourraient être significatives pour sa carrière et son image. Une condamnation pourrait avoir un impact sur son avenir au Real Madrid. Les négociations en cours pourraient aboutir à un accord financier avec le fisc espagnol. L’opinion publique suit de près cette affaire, attentive à son dénouement. Les prochains jours seront décisifs pour l’entraîneur italien.