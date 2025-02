Mardi soir, la nouvelle de la mort de Willy Mignon plongeait le Bénin dans un moment sombre. Ce jeudi, on en sait plus sur les circonstances de la mort de l’artiste.

Willy Mignon : ce retard à l’hôpital qui lui a coûté la vie

La disparition de Willy Mignon a bouleversé non seulement le Bénin, mais également ses proches et ses fans. Sa sœur a récemment partagé les détails de ses derniers instants au micro de la presse locale. Elle a mis en lumière les difficultés rencontrées lors de son transfert à l’hôpital.

« Il a eu une crise mardi matin aux environs de 6 heures. Mais apparemment, il n’a pas été transféré rapidement à l’hôpital. Une fois arrivé dans un premier établissement, on leur a demandé de l’orienter vers un hôpital plus grand. Malheureusement, dans l’un des hôpitaux visités, on leur a signalé qu’il n’y avait plus de places disponibles. Finalement, après un autre transfert, il était déjà trop tard. Il est décédé entre 16h et 16h40. », a confié la sœur du disparu.

Ce témoignage poignant soulève la question cruciale de l’accès aux soins d’urgence et des infrastructures hospitalières. Pour rappel, l’artiste arrangeur est mort à Ouagadougou capitale du Burkina-Faso.