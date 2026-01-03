Élections générales en Centrafrique : Anicet-Georges Dologuélé revendique la victoire

En Centrafrique, lors d’une conférence de presse animée ce vendredi 2 janvier 2026, l’opposant Anicet-Georges Dologuélé dénonce des fraudes qu’il qualifie de massives concernant les élections générales du 28 décembre dernier. Pour lui, tout a été orchestré par le pouvoir et exécuté par l’Autorité nationale des élections.

Centrafrique : Anicet-Georges Dologuélé dénonce des fraudes lors des élections générales

Au cours de sa conférence de presse tenue, ce vendredi 2 janvier à Bangui, Anicet-Georges Dologuélé, président du parti de l’Unité le renouveau centrafricain (Urca) affirme s’appuyer sur des informations recueillies auprès de ses représentants déployés dans les bureaux de vote à travers le pays. Dologuélé évoque des scrutins non transparents et des tentatives de manipulation des résultats. Il va jusqu’à accuser le pouvoir d’avoir mis en place des mécanismes pour truquer les résultats électoraux, avec l’appui de l’Autorité nationale des élections.

« Nous disposons aujourd’hui de procès verbaux contradictoire, des preuves d’entraves au travail des mandataires, d’éléments attestant de manipulation dans la centralisation des résultats, de l’implication de plusieurs gouverneurs, préfets et sous-préfets dans l’organisation de fraudes massives, a énuméré le président de l’Urca. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux, toutes ces vidéos de boucheries sur les procès verbaux, par terre, dans des quartiers. C’est moi qui ait gagné. Je ne peux pas reconnaître les résultats de quelqu’un qui n’a pas gagné. Je reconnaîtrais les résultats qui me proclameront vainqueur. », a déclaré Anicet-Georges Dologuélé.

Mais, pour le parti au pouvoir, le Mouvement cœurs unis (MCU), la sortie de Anicet-Georges Dologuélé est un aveu d’échec de la part de son parti. « Selon l’article 71 de la Constitution ainsi que de l’article 121 de la loi portant code électoral, nous avons deux institutions chargées de donner les résultats provisoires et définitifs à savoir l’autorité nationale des élections et le conseil constitutionnel. Nous sommes étonnés que monsieur Anicet-Georges Dologuélé se prête à ce jeu. Tous les candidats sont restés sereins en attendant la publication des résultats provisoires et définitifs. C’est une fuite en avant qu’il est en train de faire. De quelles preuves il dispose pour faire allusion à ces cas de fraudes ? Pour nous, il est en train d’amuser la galerie, parce qu’il sait est déjà battu », a affirmé Évariste Ngamana, le porte-parole du MCU.

En Centrafrique, les résultats provisoires seront disponibles dès le 5 janvier prochain. De son côté, l’Autorité nationale des élections rassure l’opinion nationale et internationale sur la transparence du processus en cours.