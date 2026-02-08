CEMAC : A défaut de finances, l’institution suspend provisoirement ses activités. 

La décision a suscité des inquiétudes et des interrogations. A compter du 5 février dernier, toutes les activités et autres missions de la commission de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), sont suspendues.

Dans une décision consultée par notre rédaction, le Président de la commission, Balthazar Engonga Edjo’o indique, que cette initiative tient compte du très faible niveau actuel de la trésorerie disponible au sein de la communauté.

Il rappelle, que la situation financière de la communauté s’avère être aujourd’hui, plus que préoccupante au point d’asphyxier le fonctionnement régulier des institutions, y compris celui de la commission. C’est ainsi qu’à compter de cette décision, seules les activités et missions d’importance hautement stratégique seront autorisées.

Avant de prendre cette décision, Baltazar Engonga Edjo’o précise, que la situation financière au sein de la communauté, révèle « une dégradation continue ». Aussi, les effets d’une mission circulaire ouverte auprès de certains pays membres de la communauté, tardent à être visibles aujourd’hui.

D’après cette décision, les activités et missions de la CEMAC sont suspendues provisoirement en attendant, l’amélioration du recouvrement de la Taxe Communautaire d’Intégration (TCI).

La CEMAC a été créée, afin d’harmoniser les échanges commerciaux, et faciliter la convergence des politiques économiques en Afrique Centrale. Le traité instituant la CEMAC est signé le 16 mars 1994 à N’Djaména (Tchad) et il est entré en vigueur en juin 1999. Son siège est à Bangui et les Etats membres sont : le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad.