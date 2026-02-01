Centrafrique : la Cour Pénale Spéciale veut juger l’ancien Président Bozizé.

Durée de lecture : 2 minutes
François Bozizé
© François Bozizé

François Bozizé va-t-il être extradé vers la Centrafrique ? La Cour Pénale Spéciale (CSP), vient d’ouvrir un nouveau dossier concernant l’ancien Président Centrafricain. Dans un communiqué du 28 janvier 2026, la CSP rappelle que François Bozizé est déjà visé par un mandat d’arrêt international.

Dans ce document consulté par notre rédaction, la CPS explique qu’en sa qualité d’ancien Président de la République, François Bozizé est poursuivi, pour « des faits allégués de meurtre, d’empoisonnement ou autres formes de privation grave de liberté physique » en Centrafrique.

En violation des règles fondamentales du droit international, la CPS indique aussi que François Bozizé, est poursuivi pour des actes « de torture et actes inhumains, de disparitions forcées de personnes, et d’autres actes inhumains de caractère analogue » en Centrafrique.

Centrafrique : les félicitations d’Emmanuel Macron à Touadéra
Centrafrique : ces défis qui attendent Touadéra pour son 3e mandat

La CPS rappelle dans son communiqué, que ces actes ont causé « intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale » des victimes.  Les actes visés par l’accusation, explique la CPS, sont commis « sur le territoire Centrafricain notamment à Bangui, Bouar et Bossembélé, y compris au centre d’instruction militaire entre février 2009 et le 23 mars 2023 ».

Dans cette procédure, François Bozizé sera poursuivi avec trois (3) autres coaccusés qui, explique la CPS, restent « des présumés innocents ». La prochaine étape de la procédure, permettra à la Section de la Chambre d’assise appelée à connaitre cette affaire, d’entamer « des conférences de mise en état, préparatoires au débat » en Centrafrique.

Présidentielle en Centrafrique : Anicet-Georges Dologuélé conteste les résultats
Centrafrique : les résultats définitifs confirment la réélection de Touadéra

L’ancien Président Centrafricain François Bozizé qui vit en exil depuis des années en Guinée Bissau, n’a pas encore officiellement réagi suite au nouveau développent de ce dossier judiciaire en Centrafrique

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026