Centrafrique : la Cour Pénale Spéciale veut juger l’ancien Président Bozizé.

François Bozizé va-t-il être extradé vers la Centrafrique ? La Cour Pénale Spéciale (CSP), vient d’ouvrir un nouveau dossier concernant l’ancien Président Centrafricain. Dans un communiqué du 28 janvier 2026, la CSP rappelle que François Bozizé est déjà visé par un mandat d’arrêt international.

Dans ce document consulté par notre rédaction, la CPS explique qu’en sa qualité d’ancien Président de la République, François Bozizé est poursuivi, pour « des faits allégués de meurtre, d’empoisonnement ou autres formes de privation grave de liberté physique » en Centrafrique.

En violation des règles fondamentales du droit international, la CPS indique aussi que François Bozizé, est poursuivi pour des actes « de torture et actes inhumains, de disparitions forcées de personnes, et d’autres actes inhumains de caractère analogue » en Centrafrique.

La CPS rappelle dans son communiqué, que ces actes ont causé « intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale » des victimes. Les actes visés par l’accusation, explique la CPS, sont commis « sur le territoire Centrafricain notamment à Bangui, Bouar et Bossembélé, y compris au centre d’instruction militaire entre février 2009 et le 23 mars 2023 ».

Dans cette procédure, François Bozizé sera poursuivi avec trois (3) autres coaccusés qui, explique la CPS, restent « des présumés innocents ». La prochaine étape de la procédure, permettra à la Section de la Chambre d’assise appelée à connaitre cette affaire, d’entamer « des conférences de mise en état, préparatoires au débat » en Centrafrique.

L’ancien Président Centrafricain François Bozizé qui vit en exil depuis des années en Guinée Bissau, n’a pas encore officiellement réagi suite au nouveau développent de ce dossier judiciaire en Centrafrique.