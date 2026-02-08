Transport des bagages : Royal Air Maroc annonce la fin des difficultés en Centrafrique.

Le Représentant de la Royal Air Maroc (RAM) prend sa plume, et il rassure les voyageurs au départ ou à l’arrivée de l’aéroport International Bangui M’Poko en Centrafrique. Selon une information relayée par l’Ambassade du Maroc à Bangui, les difficultés liées au transport des bagages sur la ligne reliant Bangui à Casablanca, vont prendre fin.

Cette amélioration, indique la communication, est rendue possible grâce à la mise en service d’un appareil de nouvelle génération de type Boeing 737 MX, dont l’âge est inferieur à cinq ans. L’appareil dispose, d’une capacité accrue en soute. La compagnie indique, que cette configuration technique permet désormais, une prise en charge optimale des bagages et des passagers, tant au départ qu’à l’arrivée.

L’appareil permettra ainsi, de mettre fin aux désagréments ponctuels observés lors de la phase de montée en charge de la desserte en Centrafrique. Il permettra aussi, d’embarquer une charge plus importante, aussi bien en bagages qu’en fret, tout en assurant une durée de vol d’environ six heures trente (6h30) entre Casablanca et Bangui, dans des conditions de confort et de sécurité optimales.

Le Représentant de la Royal Air Maroc (RAM) explique en parallèle, que l’utilisation de ce type d’appareil plus performant et moins énergivore, devrait avoir un impact positif sur la structure des coûts d’exploitation. Une nouvelle qui pourrait se traduire, explique-t-il, à terme, par des conditions tarifaires plus avantageuses pour les passages empruntant la ligne Casablanca-Bangui.

Le premier vol de Royal Air Maroc vers la Centrafrique, a eu lieu le 30 mars 2010 à Bangui. Le vol inaugural, avait utilisé un Boeing 748 d’une capacité de 157 passagers, desservant la ligne Bangui – Paris via le Maroc. L’ouverture de cette ligne, visait exclusivement à renforcer les liens d’amitié de coopération entre les deux pays.