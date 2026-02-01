Centrafrique : les vols directs d’Air France entre Paris et Bangui sont arrêtés

La fin d’une longue histoire d’amitié entre la compagne et les Centrafricains. Le dernier vol direct d’Air France a quitté ce 31 janvier 2026, le tarmac de l’aéroport international Bangui M’Poko en Centrafrique.

La compagnie Française justifie cette décision, par la faible rentabilité de la liaison qui est devenue plus couteuse. A compter de ce 1 février 2026, les vols de la compagnie vers la Centrafrique ne seront plus directs.

Selon actuParis qui a repris l’information relayée par plusieurs médias locaux et internationaux, cette annonce n’est pas vraiment une surprise pour les habitués de cette ligne, qui avait été réduite à un seul vol hebdomadaire. Nos confrères expliquent aussi, que des rumeurs circulaient depuis plusieurs mois et la possibilité de réserver au-delà du 31 janvier 2026 avait déjà disparu.

Air France a donc confirmé, indique actuParis, que la desserte serait désormais limitée à deux vols, le mardi et le jeudi, avec une escale à Yaoundé en partenariat avec Afrijet FlyGabon. La compagnie aérienne aurait pris cette décision, explique le journal, car la ligne ne serait pas suffisamment fréquentée. En raison des coûts du carburant et des taxes locales, la liaison n’était donc pas rentable.

Radio France Internationale (RFI) qui s’intéresse aussi au dossier, explique que cette modification est très mal accueillie à Bangui en Centrafrique. Elle aurait indigné, explique le journal, jusqu’au président Touadera dont le gouvernement a demandé des explications à l’ambassadeur de France à Bangui. Le sujet est remonté jusqu’à l’Elysée car si Air France est une entreprise privée, l’État français en demeure le premier actionnaire (28%), explique RFI.