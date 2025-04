La République démocratique du Congo (RDC) accélère sa transformation numérique, un objectif clé de son Plan national du numérique qui s’achève en 2025. Le secteur de l’électricité, vital pour le développement du pays, est au cœur de cette initiative de modernisation. La Société nationale d’électricité (SNEL), l’entreprise publique responsable de l’électricité, a récemment franchi une étape importante vers cette numérisation.

Modernisation des services électriques congolais

La SNEL et la firme technologique chinoise Huawei ont signé un accord le jeudi 10 avril à Kinshasa. Ce partenariat stratégique vise à numériser les services électriques à travers la RDC. L’Agence congolaise de presse rapporte que cette collaboration s’articule autour de quatre axes majeurs. Ces axes comprennent l’expansion du réseau de fibre optique pour une meilleure connectivité nationale.

Un autre volet essentiel concerne la modernisation des infrastructures de distribution électrique. Cela se traduira par l’introduction de compteurs intelligents pour une gestion plus précise de la consommation. Des points de vente digitalisés faciliteront l’accès aux services pour les usagers. De plus, les équipes d’intervention sur le terrain bénéficieront de systèmes de communication modernes.

Le partenariat prévoit également la mise en place de centres de données performants. Un système de surveillance sophistiqué des lignes de transport et des postes de transformation sera développé. Enfin, le projet englobe l’installation de sous-stations intelligentes et de cabines de distribution innovantes. Ces nouvelles infrastructures s’accompagneront de services numériques à forte valeur ajoutée pour les consommateurs.

Ce projet ambitieux s’aligne sur la vision du président Félix Antoine Tshisekedi. Il souhaite moderniser les infrastructures stratégiques de la RDC pour un développement durable. L’initiative répond aussi aux objectifs du Plan national du numérique horizon 2025. Ce plan ambitionne de renforcer les capacités techniques et numériques du secteur public congolais.

Implications et perspectives du partenariat

À l’approche de l’échéance du Plan national du numérique, les autorités congolaises intensifient leurs efforts. Elles cherchent à numériser les entreprises publiques pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Cette démarche vise également à accroître la transparence dans la gestion des ressources. Ce partenariat illustre l’intérêt croissant des entreprises technologiques, notamment chinoises, pour le marché congolais. Huawei consolide ainsi sa présence en RDC à travers des projets d’envergure.

En investissant dans l’extension du réseau de fibre optique, la SNEL et Huawei posent les jalons d’une gestion plus efficace de l’électricité. L’introduction de compteurs intelligents permettra une facturation plus juste et transparente pour les consommateurs. Le développement d’infrastructures numériques, comme les centres de données, favorisera une prise de décision éclairée en temps réel. « Ce partenariat s’inscrit dans la vision du président Félix Antoine Tshisekedi de moderniser les infrastructures stratégiques du pays », souligne l’article de l’Agence congolaise de presse. À terme, cette numérisation pourrait conduire à un écosystème énergétique plus connecté et plus performant pour l’ensemble du pays.