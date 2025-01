Le président de la République Emmanuel Macron connaît un niveau record d’impopularité, d’après le dernier baromètre Ifop-JDD. Seuls 21% des Français se disent satisfaits de son action. Les critiques se multiplient, reflétant une profonde défiance à mi-mandat de son second quinquennat.

Emmanuel Macron: une popularité en chute libre chez les Français

Emmanuel Macron atteint 79% de mécontents, selon un sondage Ifop publié ce samedi 25 janvier dans le Journal du dimanche. Ce résultat marque un record d’impopularité alors qu’il se trouve à mi-chemin de son second mandat. Dans son électorat de 2022, sa popularité chute de 7 points. Chez les retraités et les personnes âgées, la baisse atteint 10 points depuis la dernière élection présidentielle.

La réforme de la CSG et les débats sur les contributions financières des retraités ont alimenté le mécontentement. Selon Frédéric Dabi, directeur de l’Ifop, ces facteurs expliquent une partie de cette défiance. “La hausse de la CSG a laissé une trace chez ces catégories,” précise-t-il dans les colonnes du Journal du dimanche.

Malgré tout, le président peut noter une légère amélioration dans les avis les plus critiques. La proportion des “très mécontents” a reculé de 4 points pour atteindre 44%. Les insultes et propos outranciers à son encontre semblent aussi diminuer. Toutefois, comme le résume un sondé, “il se balade à l’étranger et ne s’intéresse plus à nous”.

“On attend qu’il sorte le pays de la crise, sans qu’il n’y parvienne,” ajoute un autre, illustrant une désillusion générale. Le chef de l’État est également accusé par certains d’“abandonner son rôle en se cachant derrière son Premier ministre”.

Une confiance limitée pour François Bayrou

Dans ce climat d’impopularité, François Bayrou, allié d’Emmanuel Macron, affiche un score stable avec 34% de satisfaits. Ce chiffre, bien que modeste, reste significatif dans le contexte actuel. Cependant, aucune amélioration notable ne se dessine dans les opinions à son égard.

Les tensions politiques et sociales s’inscrivent donc dans un cadre où les Français expriment un profond désenchantement, traduisant une attente toujours vive de réponses concrètes.