Le village de Kotolo, situé dans la commune de Dabakala, en Côte d’Ivoire vient de franchir une étape décisive vers la modernité numérique avec l’inauguration d’un site radioélectrique de connexion à Internet. Cet événement, présidé par le Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné, s’inscrit dans le cadre du Programme national de Connectivité rurale (PNCR), visant à réduire la fracture numérique à travers le pays.

Une avancée cruciale pour Kotolo en Côte d’Ivoire

Ce nouveau site permet désormais aux habitants de Kotolo en Côte d’Ivoire de se connecter à Internet, ouvrant ainsi la porte à un monde de possibilités technologiques et éducatives. Le Vice-Président a exprimé son souhait de voir d’autres villages bénéficier de telles infrastructures à l’avenir, soulignant l’importance de la connectivité pour le développement rural.

Dans son discours, le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, a souligné l’ambition du gouvernement d’étendre ce projet à 240 villages d’ici la fin de l’année. « Ce projet incarne notre engagement à améliorer les conditions de vie des populations rurales et à favoriser leur inclusion numérique », a déclaré le ministre, illustrant ainsi la vision du Président Alassane Ouattara.

Le chef du village, Djanko Coulibaly, a salué cette avancée technologique qui place Kotolo sur la carte numérique du pays. « Notre village ne vit plus en marge du reste du monde », a-t-il exprimé avec fierté, reflétant le sentiment général d’espoir et de progrès parmi les résidents.

La cérémonie a également été marquée par une démonstration de technologie d’éducation à distance, mettant en lumière les opportunités éducatives que cette connectivité apporte. Avec la présence de partenaires du secteur privé de la téléphonie mobile, l’événement a symbolisé une collaboration fructueuse pour le développement numérique inclusif.

En conclusion, l’inauguration du site radioélectrique à Kotolo en Côte d’Ivoire représente bien plus qu’une simple connexion à Internet : c’est un symbole de progrès et d’espoir pour les communautés rurales ivoiriennes. Grâce au PNCR, le gouvernement démontre son engagement à combler le fossé numérique et à offrir un avenir meilleur à tous les citoyens, là où ils se trouvent dans le pays.