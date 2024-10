L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) connaît désormais une nouvelle autorité. Après quelques années de gouvernance de la Tunisie au sein de cette organisation, la France vient de prendre les rênes. C’est l’une des décisions importantes prises lors de la première journée de ce sommet d’envergure.

Emmanuel Macron lance un appel pour un internet francophone plus sûr

« Créer, innover et entreprendre en français », tel est le thème autour duquel les dirigeants des pays africains et européens auront à débattre durant les deux jours (du 4 au 5 octobre) du sommet de la Francophonie 2024.

Réunissant les représentants des 88 États membres de l’OIF, cette édition a eu lieu au château de Villers-Cotterêts. Elle a été placée sous l’égide de l’innovation et de l’entrepreneuriat en français, cet grand sommet d’envergure a été marqué par la passation de relais entre la Tunisie et la France à la tête de l’organisation.

En effet, après la prise de cette responsabilité au sein de l’organisation, le président français Emmanuel Macron, au début de son allocution, a dévoilé ses priorités en mettant en avant la résilience de la langue française, la qualifiant de « langue de résistance » et de « combat ».

Pour le chef de l’État, la Francophonie dépasse le cadre linguistique et représente un outil d’influence diplomatique et culturelle, essentiel pour relever les défis majeurs. De plus, la régularisation de l’espace numérique pour la protection des citoyens a été évoquée par le président Emmanuel Macron.

L’objectif principal de cette initiative, selon lui, est de lutter contre la désinformation et les discours de haine, tels que le racisme et l’antisémitisme, qui prolifèrent en ligne. L’appel a été formalisé dans l’« Appel de Villers-Cotterêts », lancé par les pays membres de l’OIF. Avec des millions de francophones dans le monde, la Francophonie constitue un espace multiculturel en pleine croissance.

Ainsi , il est important d’exploiter cette dynamique pour promouvoir la coopération économique, la démocratie et les droits de l’Homme dans l’espace francophone, d’après Emmanuel Macron. Par ailleurs, la Tunisie, en passant la main à la France, reste engagée à renforcer son influence internationale dans plusieurs secteurs d’activités.