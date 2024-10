La Centrafrique veut faire de sa diaspora, un acteur incontournable dans le cadre de la mobilisation des ressources. Selon la communication du Ministère de l’économie et de la coopération internationale ce 4 octobre 2024, « un dispositif est mis en place en faveur de la mobilisation renforcée » des Centrafricains qui vivent à l’étranger.

Le dispositif va servir, à « soutenir et promouvoir la politique du développement du pays », a indiqué la communication. Il va s’agir d’un plan ambitieux, issu d’une diplomatie économique et inclusive, « des Centrafricains de l’intérieur comme de l’extérieur pour relancer la croissance du pays à l’échelle mondiale », a expliqué le Ministère.

La Centrafrique lève les yeux vers la diaspora, pour une raison bien précise. La diaspora Centrafricaine repartie à travers les continents, « dispose d’un potentiel humain et économique significatif et d’une expertise avérée », selon les autorités de Bangui. En outre explique le Ministère, cette diaspora se distingue par « les transferts de fonds, l’investissement dans les Projets locaux, ou la promotion de l’image positive » de la Centrafrique à l’étranger.

Tous ces faits, constituent « un levier essentiel pour accompagner le développement » de la Centrafrique. C’est ainsi, que le pays va créer une « plateforme d’échanges entre les institutions économiques » de la Centrafrique et « les représentants de la diaspora ». Ces échanges porteront sur, « le développement de politiques incitatives dans le but d’encourager les investissements directs étrangers » vers la Centrafrique.

L’autre volet des échanges, portera sur « la facilitation des transferts de compétences » vers la Centrafrique. Ces actions, explique le Ministère, montrent « la détermination du gouvernement, à capitaliser sur la diaspora comme moteur de développement et de promotion à l’international » de la Centrafrique.

Ce dispositif indique le Ministère, est bien compris dans le Plan National de Développement (PND) de la Centrafrique. Et les « secteurs stratégiques » sont, « les infrastructures, l’agriculture, et les nouvelles technologies ». La Centrafrique, estime qu’en impliquant la diaspora sur ces secteurs importants, le pays peut « s’attendre à des retombées positives à moyen et long terme », a annoncé le Ministère dans sa communication.

Il faut savoir, que ce dispositif est élaboré en collaboration avec, le gouvernement Centrafricain, la Banque Africaine de Développement (BAD) et, le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD).