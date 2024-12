Après le décès de Valery, membre clé du groupe musical ivoirien Espir 2000, Pat Seko se livre sur la question d’un probable remplaçant.

Pat Sako : « Valery est là en esprit »

C’est l’une des questions qui traînent sur les lèvres ces dernières semaines. Qui pour remplacer le chanteur Valery dans le groupe zouglou Espoir 2000 ? Cette question a fini par trouver une réponse avec Pat Sako, le lead vocal dudit groupe. D’après lui, la question n’est pas à l’ordre du jour parce qu’on ne recrute pas dans un groupe comme on le ferait aussi facilement pour un danseur.

« Ce n’est pas un groupe de danse. Je pense que Valery, il est là en esprit. Et puis si jamais on doit recruter quelqu’un, on va voir mais ce n’est pas une priorité pour nous en tout cas », a clarifié Pat Seko dans le Before de showbuzz de ce 10 décembre 2024.

Toutefois, en ce qui concerne les droits de son binôme, décédé le 12 octobre dernier en France, Pat Sako a dit qu’ils seront reversés à ses ayants droit, notamment son épouse et ses enfants comme le disposent les textes du Burida.