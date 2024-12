L’Éthiopie dispose désormais d’une usine de production d’or. Cette dernière, appelée Segele, a été inaugurée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Cette usine a la capacité de produire plus de 500 tonnes d’or.

Ethiopie, une première depuis 1994

Depuis 30 ans, l’Éthiopie ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour la production industrielle d’or. Ce désir d’en posséder une dans le pays est enfin devenu réalité. Ainsi, une première usine de production d’or a vu le jour en novembre dernier, la première depuis 1994. Pilotée par Akobo Minerals, cette dernière possède des ressources minérales inférées et indiquées de 68 000 onces, avec un potentiel pour de nouvelles découvertes d’or.

Les avantages de la production minière pour l’Éthiopie

Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, la mise en service de cette usine permettra une extraction de haute qualité et contribuera également à prévenir l’exploitation illégale des mines d’or.

« Au cours des trois dernières décennies, la ville de Dima s’est essentiellement consacrée à l’extraction artisanale et traditionnelle de l’or, ce qui s’est souvent traduit par des pertes considérables […]. Ce nouvel investissement marque une étape décisive vers une extraction efficace et de haute qualité de l’or dans un délai plus court, tout en relevant les défis posés par l’exploitation minière illégale », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, dans l’optique d’augmenter les revenus d’exportation générés par l’or, d’autres projets de construction sont en cours. Ainsi, KEFI s’active, par exemple, pour mobiliser 240 millions de dollars afin de construire la mine d’or Tulu Kapi, tandis qu’Allied Gold met déjà en œuvre un investissement de 500 millions de dollars pour la construction de la mine d’or Kurmuk. En revanche, l’entrée en production des deux mines est prévue pour 2026, avec une production annuelle estimée à 135 000 onces pour Tulu Kapi et 240 000 onces pour Kurmuk.