Un nouveau drame lié aux armes à feu a secoué les USA. Vendredi dernier, à Fresno en Californie, un enfant de 2 ans a tiré accidentellement sur sa mère, Jessinya Mina, âgée de 22 ans. La jeune femme a succombé à ses blessures.

Un nouveau drame lié aux armes à feu endeuille une famille aux USA

Selon les premières investigations, l’arme du crime, un pistolet de 9 mm, appartenait au compagnon de la victime, Andrew Sanchez. Ce dernier n’aurait pas sécurisé l’arme de manière adéquate, la laissant à portée d’un enfant.

Le lieutenant de police de la ville de Fresno, Paul Cervantes, a qualifié cet incident de « tragique et tout à fait évitable » aux USA. Selon lui, il est important de ranger les armes à feu de manière sécurisée, hors de portée des enfants.

Juste après le drame, le compagnon de Jessinya Mina a été arrêté et inculpé pour « stockage négligent d’une arme à feu et mise en danger d’un enfant ». Mais ayant un casier vierge, il a depuis été libéré sous caution. Les deux enfants de la victime, âgés de 2 et 8 mois, ont été placés sous la protection de sa famille.

Ce drame s’inscrit dans une série d’accidents mortels impliquant des enfants et des armes à feu aux États-Unis. C’est ainsi qu’en début décembre, des incidents similaires s’étaient produits à Los Angeles et à Cleveland aux USA soulignant l’urgence de renforcer les mesures de sécurité liées aux armes à feu notamment au niveau des parents ayant un permis de port d’arme.