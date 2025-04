Aujourd’hui, le mouvement Afrobeats s’affirme peu à peu comme bien plus qu’une simple exportation musicale. Il s’impose désormais comme un véritable phénomène culturel mondial, avec un impact économique considérable.

Afrobeats : de Lagos à Hollywood, le son africain qui séduit la planète

Des stades complets aux classements internationaux, l’Afrobeat, qui a émergé comme une simple ambiance festive, s’est transformé en moteur d’influence planétaire. En 2021, la chanson « Essence » de Wizkid, en featuring avec Tems, a atteint la 9e place du Billboard Hot 100. Nommé aux Grammy Awards, ce titre en grande partie chanté en yoruba a surpris en atteignant le top 10 aux États-Unis. Une performance qui symbolise l’ascension fulgurante de l’Afrobeats sur la scène internationale.

En 2023, Burna Boy, surnommé le « géant africain », est devenu le premier artiste africain à remplir un stade de 20 000 places aux États-Unis. Une première historique, qui lui a valu de nombreuses nominations aux Grammy Awards, prouvant que les artistes afrobeats ne se contentent pas de faire de la musique : ils écrivent l’histoire.

L’ascension de Tems en est une autre preuve. Auteure-compositrice-interprète à la voix singulière, elle a remporté un Grammy avant même la sortie de son premier album. Tems a également collaboré avec Rihanna sur le titre « Lift Me Up » et a été sollicitée par de nombreuses stars internationales.

De son côté, Rema s’est imposé dès son adolescence. Son tube avec Selena Gomez a battu des records dans la catégorie Afrobeats, devenant disque de platine dans plusieurs pays.

Le succès mondial de l’Afrobeats s’explique notamment par l’essor du numérique, l’influence des tendances TikTok, la dynamique de la diaspora et l’universalité du rythme. Ce genre fusionne tradition et trap, highlife et hip-hop, créant un son unique, plébiscité jusqu’aux plus grandes stars internationales. Selon Statista, les revenus de l’industrie musicale nigériane devraient atteindre 44 millions de dollars en 2023 — un chiffre en constante augmentation. Grâce au streaming, les artistes nigérians sont plus accessibles que jamais, et ils en récoltent les fruits.

Aujourd’hui, l’Afrobeats ne se limite plus à l’Afrique : il façonne désormais la culture pop mondiale.