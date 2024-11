Les anciennes épouses de chefs d’État africains s’apprêtent à s’unir au sein d’une coalition. À l’initiative de Fatmata Nippe Momoh, ancienne Première Dame de la Sierra Leone, ce projet vise à défendre leurs droits et leur dignité.

Fatmata Nippe Momoh prépare la création d’une coalition des anciennes épouses de présidents africains

Depuis plusieurs semaines, Fatmata Nippe Momoh parcourt l’Afrique de l’Ouest pour promouvoir son initiative. Elle a notamment rencontré Simone Gbagbo en Côte d’Ivoire et a échangé avec des personnalités au Bénin. Lors de ces rencontres, elle a expliqué son ambition de créer une coalition qui soutiendra les anciennes Premières Dames, souvent laissées sans ressources après des changements de régime, parfois brutaux et non démocratiques.

L’initiative ne se limite pas uniquement aux anciennes Premières Dames officielles. Fatmata Nippe Momoh prévoit d’inclure toutes les femmes ayant été unies à des chefs d’État africains, y compris celles dont les noms n’étaient pas connus du grand public. Elle souligne que le sort de ces femmes est souvent ignoré, bien qu’elles aient contribué à la vie politique ou sociale de leur pays aux côtés de leurs époux.

Le projet a reçu un accueil favorable de la part des anciennes épouses de présidents déjà consultées. La coalition devrait voir le jour très prochainement, avec pour objectif principal de garantir un accompagnement à ses membres.

Fatmata Nippe Momoh espère qu’à travers cette initiative, la coalition jouera un rôle clé pour renforcer la solidarité entre les anciennes épouses de présidents et sensibiliser les opinions publiques sur leur sort.