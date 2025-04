Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), a dressé un bilan élogieux de la gouvernance du Président Alassane Ouattara. Lors d’une conférence de presse intitulée « Les Rendez-vous du RHDP », ce mercredi 2 avril 2025 en Côte d’Ivoire , il a mis en avant les avancées réalisées en matière de stabilité, de développement économique et de progrès social. Selon lui, le pays a connu une transformation profonde depuis 2011.

Côte d’Ivoire : transformations et avancées sous la gouvernance Ouattara

La restauration de la sécurité et de la stabilité est présentée comme l’un des plus grands succès de la gouvernance Ouattara. Le porte-parole du RHDP a affirmé que la Côte d’Ivoire rivalise aujourd’hui avec les nations européennes en termes d’indice de sécurité. Des efforts importants ont été déployés pour reconstituer l’armée, reconstruire les infrastructures de sécurité et réformer le système judiciaire. Ces actions ont permis d’assurer un climat stable, illustré notamment par l’organisation réussie de la Coupe d’Afrique des Nations 2024, qualifiée de « meilleure CAN de tous les temps ».

La Côte d’Ivoire a connu une croissance économique soutenue, y compris durant la crise du COVID-19. Selon Kobenan Kouassi Adjoumani, les infrastructures modernes et les projets structurants mis en place ont insufflé un dynamisme sans précédent à l’économie nationale. En parallèle, des mesures sociales en faveur des fonctionnaires ont été mises en place, notamment des augmentations salariales, des primes généralisées et l’instauration du « 13ème mois ».

Le ministre d’État Kobenan Kouassi Adjoumani a réaffirmé l’engagement du RHDP à poursuivre le développement du pays. « Notre ambition est de garantir un avenir prospère à tous les Ivoiriens, dans un climat de paix et de stabilité », a-t-il déclaré. Ainsi, le parti au pouvoir entend consolider les acquis et continuer à œuvrer pour le bien-être de la population ivoirienne.