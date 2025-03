L’appel à la candidature de Faustin-Archange Touadéra pour un troisième mandat, obtient un soutien de la communauté des Peuls de Centrafrique. Ces derniers, ont décidé de s’organiser en association « 100% Touadéra ». C’est le Ministre de l’élevage, Hassan Bouba, qui prend la tête de l’association en tant que, son Coordonnateur National.

D’après les précisions du service de communication du ministère, le soutien des Peuls, « est motivé par plusieurs facteurs, notamment la représentation politique et les enjeux économiques, sociaux et sécuritaires dans les régions où ils vivent » en Centrafrique. Les Peuls estiment aussi, que depuis l’élection en 2016 de Faustin Archange Touadera, ce dernier a œuvré pour maintenir « la stabilité, mais aussi pour renforcer la cohésion sociale entre les différentes communautés » en Centrafrique.

En vue de marquer la date du 30 mars qui symbolisera l’anniversaire de prestation de serment de Faustin-Archange Touadéra, une grande mobilisation est annoncée par cette association en Centrafrique. Cette date sera, explique la communication, « un symbole fondamental et une forte mobilisation en faveur de sa candidature » lors des prochaines élections en Centrafrique.

Cette date anniversaire sera aussi, une occasion pour refléter « une dynamique qui garantit leur sécurité et leurs conditions de vie ». Une réalité qui se présente, explique la communication « dans un contexte où les élections sont perçues comme un moyen pour garantir leur place dans la gouvernance » en Centrafrique.

Les membres de l’association « 100% Touadéra » indiquent également, qu’il est possible que « leur soutien à Touadéra soit renforcé par des actions politiques inclusives, de développement économique et de sécurisation des zones où vivent les Peuls » dans le pays. Selon toujours ces derniers, « cette dynamique montre à quel point les élections à venir sont cruciales pour l’avenir politique et social » de la Centrafrique.

Pour marquer ce grand évènement, le Ministre Hassan Bouba explique, que « des bus seront déployés dans toutes les zones de résidence de ces compatriotes peuls qui vont en profiter en termes de transport afin de se déplacer sur les lieux de manifestations prévues en cette circonstance » en Centrafrique. Ce déplacement va permettre, « de réaffirmer leur soutien total au Président Touadéra » en Centrafrique.