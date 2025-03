En République démocratique du Congo, la rivalité artistique entre les chanteurs Ferre Gola et Fally Ipupa est bien connue. Mais avec le temps, les tensions semblent s’apaiser, et selon Ferre Gola, la suprématie dans le genre musical n’est plus sa priorité.

Ferre Gola reconnaît le talent de Fally Ipupa et apaise la rivalité

Lors d’une interview accordée à la radio Top Congo FM ce vendredi 7 mars 2025, Ferre Gola a reconnu le talent et le travail acharné de son compatriote Fally Ipupa. Des propos repris par la presse locale, tant ils sont lourds de sens et pleins d’humilité : « Je reconnais la force de Fally Ipupa, il fait très bien son travail. C’est un artiste qui se bat de son côté sans attendre que je fasse quelque chose du mien », a déclaré Ferre Gola.

Cette rivalité légendaire a souvent enflammé les débats entre leurs fans : les Golois de Ferre Gola et les Warriors de Fally Ipupa. La déclaration du « Padre » pourrait bien apaiser ces tensions et rappeler aux mélomanes qu’il s’agit avant tout d’une saine émulation musicale. Par ailleurs, Ferre Gola a évoqué l’annulation de son concert du 26 avril 2025 à Paris La Défense Arena, expliquant que la principale raison était une faible vente de billets.