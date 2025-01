Le 08 février prochain, l’artiste malien, Sidiki Diabaté sera en concert à La Défense Arena. La star a débarqué ce lundi 27 janvier en terre parisienne pour préparer son géant événement.

« Bonjour Paris. Votre prince de la kora est là pour notre grand rendez-vous du 8 février. », a écrit Sidiki Diabaté sur sa page Facebook ce lundi partageant quelques images de son arrivée.

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga soutient Sidiki Diabaté avant son concert à Paris

Pour relever le défi d’un concert dans une salle pouvant accueillir 45 000 personnes, Sidiki Diabaté mise sur le soutien institutionnel et financier des autorités de la Transition. Dans ce cadre, le Premier ministre malien, ému par cette démarche, a exprimé des mots d’encouragement chaleureux à Sidiki Diabaté et salue son engagement. Il a rappelé l’importance accordée par le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, à la promotion de la culture malienne, qui demeure une priorité pour l’année 2025.

Concert à La Défense Arena : Sidiki Diabaté déjà à Paris 4

Eux deux se sont rencontrés en présence du Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, renforçant ainsi l’importance symbolique de ce rendez-vous pour l’avenir de la culture malienne. Sidiki Diabaté, véritable ambassadeur culturel, incarne une vision optimiste et ambitieuse pour le rayonnement du Mali à travers la musique et les arts.