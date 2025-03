Le festival No Logo BZH 2025 s’annonce exceptionnel ! Les organisateurs de l’événement ont annoncé trois nouveaux artistes. Le festival se tiendra du 8 au 10 août au Fort de Saint-Père, près de Saint-Malo. Parmi les temps forts : un hommage à Naâman, intitulé I Feel Your Love – Hosted by Fatbabs, mais aussi la venue de la légende Alpha Blondy et du groupe Rootsrider.

Cette annonce promet une édition intense et riche en émotions. Michel Jovanovic, directeur du festival, a par ailleurs, exprimé son enthousiasme : « La fête s’annonce plus que jamais vibrante et éclectique avec l’ajout de ces nouveaux artistes. Le festival continue de célébrer la richesse du reggae et des musiques conscientes, en accueillant des figures incontournables qui partagent cette passion commune. »

Avec cette programmation, le No Logo BZH 2025 confirme son engagement à offrir une expérience unique aux amateurs de reggae et de musiques engagées. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à l’été pour vivre cette célébration musicale inoubliable !