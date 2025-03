L’amour est-il en péril entre le rappeur ivoirien Fior2Bior et sa compagne Shaki ? Après une période de tensions, l’artiste a décidé de faire amende honorable en s’excusant publiquement auprès de sa fiancée. Ce jeudi 13 mars 2025, Fior2Bior a partagé un message poignant sur Instagram, une déclaration qui fait grand bruit sur la toile.

Crise de couple ? Fior2Bior s’excuse publiquement auprès de Shaki sur Instagram

Suite à leur mariage traditionnel, Shaki et Fior2Bior semblaient vivre une belle histoire d’amour. Leur union a même été couronnée par la naissance d’un enfant, renforçant leur engagement mutuel. Pourtant, au fil du temps, les disputes se sont multipliées, poussant Shaki à prendre ses distances avec l’artiste.

D’après plusieurs sources proches du couple, Shaki aurait exprimé à plusieurs reprises son mécontentement face à certaines attitudes du rappeur. Malgré ses tentatives de dialogue, aucune solution concrète ne semble avoir été trouvée. Face à cette crise, Fior2Bior tente aujourd’hui de recoller les morceaux et de reconquérir celle qu’il considère comme « la femme de sa vie ».

Une déclaration d’amour qui fait réagir

Dans un message publié sur Instagram, Fior2Bior exprime sa profonde culpabilité et son amour inébranlable pour Shaki. Il reconnaît ses erreurs et exprime ses regrets en des termes touchants : « Mon amour, les mots me manquent pour exprimer à quel point je regrette ce qui s’est passé. Je suis profondément désolé pour la douleur que je t’ai causée, et je comprends si tu es en colère, blessée ou déçue. Je sais que les excuses ne suffisent pas, mais je te promets que je ferai tout pour me racheter. Je veux que tu saches que tu es la priorité dans ma vie, et je suis prêt à faire tous les efforts nécessaires pour te montrer à quel point tu comptes pour moi. »

Cette déclaration d’amour enflammée montre à quel point le rappeur tient à sa compagne et est prêt à tout pour regagner sa confiance.